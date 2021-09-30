Накануне "лисы" прибыли в Варшаву на матч 2-го тура Лиги Европы против Легии. Ихеаначо был вместе с командой, но в четверг не сыграет. Его не пропустили на границе, сообщает Sport.pl.

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Все из-за бумажной волокиты. На таможне выяснилось, что Келечи имел проблемы с документами, которые не соответствуют его паспорту. Одноклубники 24-летнего нигерийца отправились в отель готовиться к игре, а он остался в аэропорту в ожидании самолета обратно в Великобританию.

Наставник Лестера Брендан Роджерс уже прокомментировал курьезный эпизод: "Его документация не была полной, он точно не будет играть. Обидно, ведь он должен был быть в составе. Эту ситуацию мы больше подробно рассмотрим, когда вернемся в Лестер".

К слову, в нынешнем сезоне Келечи Ихеаначо провел 9 матчей в футболке "лис", в которых забил 2 мяча и отдал столько же результативных передач.

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