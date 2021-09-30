Напередодні "лиси" прибули у Варшаву на матч 2-го туру Ліги Європи проти Легії. Іхеаначо був разом із командою, але у четвер не зіграє. Його не пропустили на кордоні, повідомляє Sport.pl.

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Все через паперову тяганину. На митниці з'ясувалось, що Келечі має проблеми з документами, які не відповідають його паспорту. Одноклубники 24-річного нігерійця вирушили в готель готуватись до гри, а він залишився в аеропорту в очікуванні літака назад у Великобританію.

Наставник Лестера Брендан Роджерс вже прокоментував курйозний епізод: "Його документація не була повною, він точно не гратиме. Прикро, адже він мав бути у складі. Цю ситуацію ми більше детально розглянемо, коли повернемось у Лестер".

До слова, у нинішньому сезоні Келечі Іхеаначо провів 9 матчів у футболці "лис", у яких забив 2 м'ячі та віддав стільки ж результативних передач.

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