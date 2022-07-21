Нападник Десни Максим Дегтярьов продовжить кар'єру у Таразі, повідомляє прес-служба казахського клубу.

"Чекаємо на підтримку від Барселони, готуємо звернення до Айнтрахта": директор стадіону Десни – про реконструкцію арени

29-річний футболіст перебрався у нову команду у статусі вільного агента. Терміни та умови угоди не повідомляються, однак Transfermarkt зазначає, що контракт було підписано до завершення сезону – до 31 грудня 2022 року. Українець обрав собі футболку з номером 79.

Нагадаємо, Дегтярьов – вихованець луганського футболу. Професіональну кар'єру розпочав у алчевській Сталі у 2011 році. Встиг пограти за донецький Металург, Краматорськ, Полтаву, донецький Олімпік та Десну. Минулого сезону провів за чернігівців 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

До слова, Десна не зможе взяти участь у наступному розіграші чемпіонату України через значні пошкодження клубної інфраструктури, яких завдали російські окупанти.

Тараз після 15-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Казахстану п'ятим, відстаючи від лідера – Актобе – на 6 очок.

Росія напала на Україну: зрада футзаліста, черговий українець в Англії, невиразний старт Динамо в ЛЧ (LIVE)