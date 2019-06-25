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Форвард Барселоны Кардона перешел в состав новичка Примеры

19:24 3 Читати українською
Форвард Барселоны Кардона перешел в состав новичка Примеры
Марк Кардона / Marca

Осасуна активно готовится к выступлениям в элитном дивизионе Испании.

Памплонцы на официальном сайте объявили о подписании нападающего Барселоны Марка Кардоны.

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Осасуна заплатила за 23-летнего форварда 2,5 миллиона евро. Контракт с футболистом рассчитан до 2023 года. В соглашении также прописана сумма отступных за испанца – 14 миллионов евро. Кардона прошлый сезон провел в аренде в Эйбаре, за который сыграл 17 матчей в Ла Лиге, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

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Напомним, Осасуна по итогам сезона-2018/19 стала победителем Сегунды и получила право выступать в Примере.

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Осасуна Осасуна Испания Трансферы Марк Кардона Марк Кардона Барселона Барселона
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