Зозуля стал трансферной целью Кадиса

Еще один испанский клуб готов подписать украинского нападающего Романа Зозулю.

Кадис находится в поиске нового форварда и обратил свое внимание на Романа Зозулю, сообщает Diario de Cadiz.

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По информации издания, одним из вариантов для Кадиса является именно украинец, контракт которого с Альбасете истекает в конце июня. Однако препятствием для потенциального перехода являются сразу несколько факторов, один из которых – высокие финансовые аппетиты Зозули, которые являются неподъемными для Кадиса в связи с ограниченным бюджетом. Кроме того, украинский форвард может продолжить карьеру и в Примере, а если Зозуля все же решит остаться в Сегунде, то в первую очередь рассмотрит вариант с продлением контракта с Альбасете. Поэтому сейчас шансы на переход форварда в Кадис выглядят не слишком высокими.

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Напомним, в сезоне 2018/19 форвард забил 11 голов и отдал 2 ассиста в 37 матчах за Альбасете. Команда Зозули уступила Мальорке в полуфинале плей-офф за выход в элиту испанского футбола. Кадис занял в итоговой таблице Сегунды 7-е место.