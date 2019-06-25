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Форвард Барселони Кардона перейшов до складу новачка Прімери

19:24 26 Читать на русском
Форвард Барселони Кардона перейшов до складу новачка Прімери
Марк Кардона / Marca

Осасуна активно готується до виступів в елітному дивізіоні Іспанії.

Памплонці на офіційному сайті оголосили про підписання нападника Барселони Марка Кардони.

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Осасуна заплатила за 23-річного форварда 2,5 мільйони євро. Контракт з футболістом розрахований до 2023 року. В угоді також прописана сума відступних за іспанця - 14 мільйонів євро. Кардона минулий сезон провів в оренді в Ейбарі, за який зіграв 17 матчів в Ла Лізі, забив 3 голи і зробив одну результативну передачу.

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Нагадаємо, Осасуна за підсумками сезону-2018/19 стала переможцем Сегунди і здобула право виступати в Прімері.

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Осасуна Осасуна Іспанія Трансфери Марк Кардона Марк Кардона Барселона Барселона
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