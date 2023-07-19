Украинский нападающий Александрии Егор Гуничев следующий сезон проведет в Минае, сообщает официальный сайт "горожан".

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19-летний футболист будет выступать в закарпатском клубе на правах аренды.

Напомним, Гуничев – воспитанник Краматорска, где и начал профессиональную карьеру. В сентябре 2022-го перешел в Александрию, подписав контракт до 30 июня 2025 года. Выступал за молодежную команду "горожан". Вызывался в сборную Украины U-19. Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.

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