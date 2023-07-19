Український нападник Олександрії Єгор Гунічев наступний сезон проведе у Минаї, повідомляє офіційний сайт "містян".

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19-річний футболіст виступатиме у закарпатському клубі на правах оренди.

Нагадаємо, Гунічев – вихованець Краматорська, де й розпочав професіональну кар'єру. У вересні 2022-го перейшов у Олександрію, підписавши контракт до 30 червня 2025 року. Виступав за молодіжну команду "містян". Викликався у збірну України U-19. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.

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