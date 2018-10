Пеле бросил вызов Неймару, который установил исторический рекорд сборной Бразилии

Легенда сборной Бразилии Пеле оригинально поздравил нападающего ПСЖ Неймара с рекордом матчей в футболке "селесао".

Неймар стал историческим рекордсменом сборной Бразилии после товарищеских матчей "пентакампеонов" против Саудовской Аравии и Аргентины. На счету 26-летнего форварда теперь 94 поединка в футболке "селесао".

На вершине исторической классификации Неймар обошел Пеле (92), который поздравил форварда ПСЖ в Твиттере. "Ты побил мой рекорд по количеству матчей, а теперь попробуй превзойти мои голы", – бросил вызов Неймару 77-летний "Король футбола".

Добавим, что Пеле забил 77 голов в футболке сборной Бразилии, с которой выиграл три чемпионата мира. Неймар пока отмечался за "селесао" 59 раз.

Congratulations, @neymarjr, on your caps this week. You surpassed my 92. Now go and get my goals record too - Brazil needs you! // Parabéns, Neymar, por superar meu número de jogos pela Seleção. Supere meu recorde de gols também. O Brasil precisa de você! https://t.co/wEmWBI7WPO