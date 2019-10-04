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Форстер дублем поспособствовал разгрому команды Реброва – видеообзор матча Ференцварош – Лудогорец – 0:3

08:50 11 Читати українською
Форстер дублем поспособствовал разгрому команды Реброва – видеообзор матча Ференцварош – Лудогорец – 0:3
Видеообзор матча Ференцварош – Лудогорец – 0:3

В рамках 2-го тура Лиги Европы Ференцварош уступил Лудогорцу. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

 
Джоди Лукоки 1’
Рафаэл Форстер 40’
Драгош Григоре 43’
Рафаэл Форстер 64’
1’ Джоди Лукоки
40’ Рафаэл Форстер
43’ Драгош Григоре
64’ Рафаэл Форстер

Лукоки открыл счет уже на 1-й минуте матча, а перед перерывом экс-защитник Зари Форстер удвоил преимущество болгар. Уже через 3 минуты Лудогорец остался в меньшинстве из-за удаления Григоре, но это не помешало тому же Форстеру оформить дубль.

Лига Европы: Сент-Этьен и Вольфсбург не выявили сильнейшего, Лудогорец в меньшинстве разгромил Ференцварош Реброва

Отметим, что украинцы Харатин и Зубков вышли в старте Фради (второй ушел с поля на 80-й минуте), а Игнатенко остался в запасе. Однако они не сумели помочь команде Сергея Реброва избежать фиаско.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Рафаэл Форстер Рафаэл Форстер Украинцы за рубежом Ференцварош - Лудогорец Лига Европы Видеоновости Ференцварош Ференцварош Лудогорец Лудогорец
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