Форстер дублем поспособствовал разгрому команды Реброва – видеообзор матча Ференцварош – Лудогорец – 0:3

В рамках 2-го тура Лиги Европы Ференцварош уступил Лудогорцу. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лукоки открыл счет уже на 1-й минуте матча, а перед перерывом экс-защитник Зари Форстер удвоил преимущество болгар. Уже через 3 минуты Лудогорец остался в меньшинстве из-за удаления Григоре, но это не помешало тому же Форстеру оформить дубль.

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Отметим, что украинцы Харатин и Зубков вышли в старте Фради (второй ушел с поля на 80-й минуте), а Игнатенко остался в запасе. Однако они не сумели помочь команде Сергея Реброва избежать фиаско.