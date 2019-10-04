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Форстер дублем посприяв розгрому команди Реброва – відеоогляд матчу Ференцварош – Лудогорець – 0:3

08:50 1019 Читать на русском
Форстер дублем посприяв розгрому команди Реброва – відеоогляд матчу Ференцварош – Лудогорець – 0:3
Відеоогляд матчу Ференцварош – Лудогорець – 0:3

 В рамках 2-го туру Ліги Європи Ференцварош поступився Лудогорцю. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

 
Джоді Лукокі 1’
Рафаел Форстер 40’
Драгош Грігоре 43’
Рафаел Форстер 64’
1’ Джоді Лукокі
40’ Рафаел Форстер
43’ Драгош Грігоре
64’ Рафаел Форстер

Лукокі відкрив рахунок вже на 1-й хвилині матчу, а перед перервою екс-захисник Зорі Форстер подвоїв перевагу болгарів. Вже через 3 хвилини Лудогорець лишився у меншості через вилучення Григоре, але це не завадило тому ж таки Форстеру оформити дубль.

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Зазначимо, що українці Харатін та Зубков вийшли у старті Фраді (другий пішов з поля на 80-й хвилині), а Ігнатенко лишився у запасі. Проте вони не зуміли допомогти команді Сергія Реброва уникнути фіаско.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Лудогорець Лудогорець Ліга Європи Рафаел Форстер Рафаел Форстер Відеоновини Українці за кордоном Ференцварош - Лудогорець Ференцварош Ференцварош
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