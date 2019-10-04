Форстер дублем посприяв розгрому команди Реброва – відеоогляд матчу Ференцварош – Лудогорець – 0:3

В рамках 2-го туру Ліги Європи Ференцварош поступився Лудогорцю. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Лукокі відкрив рахунок вже на 1-й хвилині матчу, а перед перервою екс-захисник Зорі Форстер подвоїв перевагу болгарів. Вже через 3 хвилини Лудогорець лишився у меншості через вилучення Григоре, але це не завадило тому ж таки Форстеру оформити дубль.

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Зазначимо, що українці Харатін та Зубков вийшли у старті Фраді (другий пішов з поля на 80-й хвилині), а Ігнатенко лишився у запасі. Проте вони не зуміли допомогти команді Сергія Реброва уникнути фіаско.