"Буде прикро, якщо Рамос не продовжить контракт із Реалом. Футболіст із такою кар'єрою заслуговує іншого. Він у формі, фізично готовий, він робить різницю, потужний у захисті. Хоча жоден клуб не залежить від одного гравця.

Реал змирився з втратою Рамоса, – журналіст

Реал із Рамосом зараз повторює помилку Барселони з Луїсом Суаресом. Є перемовини, потрібно зрозуміти обидві сторони. Це видатні гравці, які роблять більше, ніж деякі молоді футболісти", – цитує уругвайця El Espanol.

Нагадаємо, що "вершкові" наразі не змогли домовитися із Серхіо Рамосом про перепідписання контракту, який завершує дію влітку цьогоріч. Минулого літа Барселона відмовилася від послуг Луїса Суареса, а ветеран засяяв у складі мадридського Атлетіко (16 матчів, 14 м'ячів у Ла Лізі).

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