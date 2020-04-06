Форлан назвал наследника Серхио Рамоса в Реале – неожиданный выбор

Бывший форвард Вильярреала, мадридского Атлетико, сборной Уругвая Диего Форлан нашел нового лидера для мадридского Реала.

Легендарный уругваец верит в дальнейший прогресс на Бернабеу своего соотечественника Феде Вальверде. Такое мнение он высказал в интервью Marca.

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"Он наделен качествами, чтобы продолжить рост. Он хороший парень, отличный профессионал. Я совсем не удивлен тем, что он демонстрирует, потому что видел это раньше. Он набирается уверенности, мужества, опыта и станет игроком, игрой которого болельщики Реала будут наслаждаться много лет.

Рискну предположить, что он станет в полузащите фигурой, которой является Серхио Рамос в обороне. Я не удивлен, что он громко заявил о себе, это пришло с возрастом. Сейчас он осознает, где находится, и стал более зрелым. Это ему очень поможет, уверенность, зрелость, знания условий, что у него есть, и то, что он высоко ценится клубом", – рассказал Форлан.

К слову, экс-форвард сборной Уругвая и Феде Вальверде вместе отыграли сезон 2015/16 в Пеньяроле. В нынешнем сезоне полузащитник Реала провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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