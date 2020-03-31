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Манчестер Юнайтед стремится подписать Вальверде – Реал "посадил" хавбека в золотую клетку за полмиллиарда

20:39 65 Читати українською
Манчестер Юнайтед стремится подписать Вальверде – Реал "посадил" хавбека в золотую клетку за полмиллиарда
Федерико Вальверде / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде не по карману даже самым богатым клубам мира.

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к уругвайскому полузащитнику мадридского Реала Федерико Вальверде, сообщает издание Sport.es.

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Однако, трансфер 21-летнего футболиста считается практически невозможным из-за суммы отступных, прописанной в его контракте. А учитывая нежелание "сливочных" вести переговоры о продаже Вальверде на данном этапе, заинтересованному в игроке клубу нужно активировать опцию выкупа, которая составляет примерно 500 млн евро.

Напомним, контракт Вальверде с "галактикос" рассчитан до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне он принял участие в 32 поединках во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 60 млн евро.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Федерико Вальверде Федерико Вальверде Трансферы Испания Реал Мадрид Реал Мадрид
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