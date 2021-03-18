Уругвайский Атенас объявил о назначении знаменитого экс-форварда на пост наставника команды, сообщает официальный твиттер клуба.

Форлан уволен с поста главного тренера Пеньяроля – легендарный нападающий не продержался и года

Отмечается, что контракт Форлана рассчитан до 2022 года. Клуб уже представил легенду уругвайского футбола эффектным промороликом.

Напомним, Диего в декабре 2019-го возглавил Пеньяроль, однако уже в сентябре был уволен из клуба из-за провальных результатов. В свое время Форлан успел поиграть за Манчестер Юнайтед, Вильярреал, Атлетико и Интер, а звездным часом нападающего стал ЧМ-2010, где он стал главной звездой и лучшим бомбардиром турнира.

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