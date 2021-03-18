Колишній форвард Атлетіко та збірної Уругваю Дієго Форлан повернувся до роботи тренером на батьківщині.

Уругвайський Атенас оголосив про призначення знаменитого екс-форварда на посаду наставника команди, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Зазначається, що контракт Форлана розрахований до 2022 року. Клуб уже презентував легенду уругвайського футболу ефектним промороликом.

Нагадаємо, Дієго у грудні 2019-го очолив Пеньяроль, проте вже у вересні був звільнений з клубу через провальні результати. Свого часу Форлан встиг пограти за Манчестер Юнайтед, Вільяреал, Атлетіко та Інтер, а зоряним часом нападника став ЧС-2010, де він став головною зіркою та найкращим бомбардиром турніру.

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