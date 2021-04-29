Роме пришлось серьезно перестроиться за первый тайм полуфинала Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.

Главный тренер "волков" Паулу Фонсека сделал три вынужденные замены за один тайм.

Манчестер Юнайтед – Рома: стартовые составы и онлайн-трансляция полуфинала Лиги Европы

"Сломались" полузащитник Верету, вратарь Лопес и защитник Спинаццола. Все замены были сделаны в разное время, поэтому Рома не имеет возможности менять игроков после перерыва.

Заметим, что кадровая катастрофа не сломала римлян – первый тайм выигран со счетом 2: 1.

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