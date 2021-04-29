Фонсека стал жертвой ужасного нефарта – три вынужденные замены за тайм против Манчестер Юнайтед
23:22 - Читати українською
Роме пришлось серьезно перестроиться за первый тайм полуфинала Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.
завершено
48’ Эдинсон Кавани
64’ Эдинсон Кавани
71’ Бруну Фернандеш
75’ Поль Погба
86’ Мейсон Гринвуд
Эдин Джеко 34’
34’ Эдин Джеко
48’ Эдинсон Кавани
64’ Эдинсон Кавани
71’ Бруну Фернандеш
75’ Поль Погба
86’ Мейсон Гринвуд
Главный тренер "волков" Паулу Фонсека сделал три вынужденные замены за один тайм.
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"Сломались" полузащитник Верету, вратарь Лопес и защитник Спинаццола. Все замены были сделаны в разное время, поэтому Рома не имеет возможности менять игроков после перерыва.
Заметим, что кадровая катастрофа не сломала римлян – первый тайм выигран со счетом 2: 1.
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