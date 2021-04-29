Манчестер Юнайтед принимает Рому в рамках первого матча 1/2 финала Лиги Европы. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Рома стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформах MEGOGO и oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Уле Гуннар Сульшер до сих пор не выиграл с Манчестер Юнайтед ни одного трофея. "Дьяволы" фактически уже знают свое место в чемпионате, поэтому могут полностью сконцентрироваться на Лиге Европы. Рома также бросает все силы на еврокубок, но по другим причинам. "Волки" провалились в Серии А, а победа в Лиге Европы – единственный шанс Паулу Фонсеки спасти сезон.

Стартовые составы команд

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Мактоминай, Фред – Рашфорд, Фернандеш, Погба – Кавани.

Запасные: Грант, Хендерсон, Байли, Мата, Гринвуд, Амад, Джеймс, Теллес, Матич, Уильямс, ван де Беек, Туанзебе.

Рома: Лопес – Смоллинг, Кристанте, Ибаньес – Карсдорп, Диавара, Верету, Спинаццола – Пеллегрини, Мхитарян – Джеко.

Запасные: Миранте, Фусато, Вильяр, Сантон, Майораль, Кумбулла, Карлес, Бруно, Чьерво, Дарбо.

Манчестер Юнайтед – Рома: анонс полуфинала Лиги Европы