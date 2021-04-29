Фонсека став жертвою жахливого нефарту – три вимушені заміни за тайм проти Манчестер Юнайтед
23:22 - Читать на русском
Ромі довелося серйозно перелаштуватися за перший тайм півфіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.
48’ Едінсон Кавані
64’ Едінсон Кавані
71’ Бруну Фернандеш
75’ Поль Погба
Едін Джеко 34’
34’ Едін Джеко
48’ Едінсон Кавані
64’ Едінсон Кавані
71’ Бруну Фернандеш
75’ Поль Погба
Головний тренер "вовків" Паулу Фонсека зробив три вимушені заміни за один тайм.
Манчестер Юнайтед – Рома: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи
"Зламалися" півзахисник Верету, воротар Лопес і захисник Спінаццола. Усі заміни були зроблені в різний час, тому Рома не має можливості міняти гравців по перерві.
Зауважимо, що кадрова катастрофа не зламала римлян – перший тайм виграний з рахунком 2:1.
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