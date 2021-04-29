Ромі довелося серйозно перелаштуватися за перший тайм півфіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

Головний тренер "вовків" Паулу Фонсека зробив три вимушені заміни за один тайм.

Манчестер Юнайтед – Рома: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи

"Зламалися" півзахисник Верету, воротар Лопес і захисник Спінаццола. Усі заміни були зроблені в різний час, тому Рома не має можливості міняти гравців по перерві.

Зауважимо, що кадрова катастрофа не зламала римлян – перший тайм виграний з рахунком 2:1.

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