Паулу Фонсека пополнил список претендентов на тренерский мостик "нероверди", информирует Fantacalcio.

Шахтер реально интересуется только одним игроком Сассуоло – представитель "горняков" раскрыл любимца Де Дзерби

Приоритетом Сассуоло остается Пирло, который пока не покинул Ювентус. В случае провала с приглашением Маэстро придется переключиться на другие варианты. Фонсека стал свободным после ухода из Ромы, поэтому назначение экс-тренера Шахтера будет более простым для "нероверди".

Заметим, что Сассуоло остался без наставника из-за "горняков", которые смогли переманить Роберто Де Дзерби.

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