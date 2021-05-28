Фонсека стал конкурентом Пирло в борьбе за тренерское кресло Сассуоло
Сассуоло рассчитывает пригласить главным тренером именитого специалиста.
Паулу Фонсека пополнил список претендентов на тренерский мостик "нероверди", информирует Fantacalcio.
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Приоритетом Сассуоло остается Пирло, который пока не покинул Ювентус. В случае провала с приглашением Маэстро придется переключиться на другие варианты. Фонсека стал свободным после ухода из Ромы, поэтому назначение экс-тренера Шахтера будет более простым для "нероверди".
Заметим, что Сассуоло остался без наставника из-за "горняков", которые смогли переманить Роберто Де Дзерби.
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