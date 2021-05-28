"На самом деле Шахтер уже обдумывает 2-3 трансфера. Роберто сказал нам, что база отличная, он предложил фамилии, которые подходят его игре и нашей философии. Он хочет усилить отдельные позиции. Он не приходит сюда, чтобы предлагать дорогих игроков, наши цели – молодые и опытные ребята по очень низкой цене. Он попросил одного или двух игроков Сассуоло. С другой стороны, он очень ценит этих ребят, которые вместе с ним становились лучше.

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Я не могу назвать имена, но могу утверждать, что это не Локателли и Берарди. На этих позициях у нас уже есть ведущие игроки, и нет смысла вкладывать деньги. Те, о которых писали в газетах, в основном ложные. Интересен только Марлон, он очень нравится тренеру.

Но Шахтер не покупает много. Футболисты, которых мы будем рассматривать, должны соответствовать нашим идеям и философии. Несомненно, наша цель – соответствовать нашим идеям и философии. Покупать игроков можно и в Италии, а не только в Бразилии. Роберто пришел не для навязывания определенных игроков, он оказался очень открытым в диалоге", – резюмировал Николини в комментарии Тuttomercatoweb.

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