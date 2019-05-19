Фонсека: Шахтер – это клуб-победитель, мы были лучшими на протяжении всего сезона

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал победу над Зарей и завоевание "горняками" чемпионства Украины.

"Если говорить по сегодняшнему матчу, считаю, мы заслуженно победили. Заря – сложный соперник, и сегодня вновь было нелегко, несмотря на то, что у наших ворот почти не было моментов. Мы все время контролировали ход поединка и имели возможность забить еще несколько раз.

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Мы очень счастливы, что выиграли очередной титул – седьмой с тех пор, как я в Шахтере. Это клуб-победитель! Мы добились результата благодаря моим игрокам. Конечно, я не могу не сказать о ребятах, которые сейчас уже не здесь, однако заслуживают переживать эту счастливую минуту вместе с нами – это Данченко и Ракицкий. Они внесли немалый вклад в нашу победу.

Также хочу сказать спасибо своему тренерскому штабу, абсолютно всему персоналу и сотрудникам клуба. Несомненно, мы были самой лучшей, самой амбициозной командой на протяжении всего чемпионата, демонстрировали наиболее качественный футбол, и именно поэтому в наших руках очередной трофей", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.

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