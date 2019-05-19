Фонсека: Шахтар – це клуб-переможець, ми були найкращими протягом усього сезону

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував перемогу над Зорею та здобуття "гірниками" чемпіонства України.

"Коли говорити щодо сьогоднішнього матчу, вважаю, ми заслужено перемогли. Зоря – складний суперник, і сьогодні знов було нелегко, попри те, що біля наших воріт майже не було моментів. Ми весь час контролювали перебіг поєдинку й мали нагоду забити ще кілька разів.

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Ми дуже щасливі, що виграли черговий титул – сьомий відтоді, як я в Шахтарі. Це клуб-переможець! Ми домоглися результату завдяки моїм гравцям. Звісно, я не можу не сказати про хлопців, які зараз уже не тут, однак заслуговують переживати цю щасливу мить разом з нами – це Данченко та Ракицький. Вони зробили чималий внесок у нашу перемогу.

Також хочу сказати дякую своєму тренерському штабу, геть усьому персоналу й співробітникам клубу. Безсумнівно, ми були найкращою, найамбітнішою командою протягом усього чемпіонату, демонстрували найбільш якісний футбол, і саме тому в наших руках черговий трофей", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

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