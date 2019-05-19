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Фонсека: Шахтар – це клуб-переможець, ми були найкращими протягом усього сезону

19 травня 21:40 315 Читать на русском
Фонсека: Шахтар – це клуб-переможець, ми були найкращими протягом усього сезону
Паулу Фонсека / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував перемогу над Зорею та здобуття "гірниками" чемпіонства України.

 
Жуніор Мораєс 11’
11’ Жуніор Мораєс

"Коли говорити щодо сьогоднішнього матчу, вважаю, ми заслужено перемогли. Зоря – складний суперник, і сьогодні знов було нелегко, попри те, що біля наших воріт майже не було моментів. Ми весь час контролювали перебіг поєдинку й мали нагоду забити ще кілька разів.

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Ми дуже щасливі, що виграли черговий титул – сьомий відтоді, як я в Шахтарі. Це клуб-переможець! Ми домоглися результату завдяки моїм гравцям. Звісно, я не можу не сказати про хлопців, які зараз уже не тут, однак заслуговують переживати цю щасливу мить разом з нами – це Данченко та Ракицький. Вони зробили чималий внесок у нашу перемогу.

Також хочу сказати дякую своєму тренерському штабу, геть усьому персоналу й співробітникам клубу. Безсумнівно, ми були найкращою, найамбітнішою командою протягом усього чемпіонату, демонстрували найбільш якісний футбол, і саме тому в наших руках черговий трофей", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

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Шахтар Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека Зоря - Шахтар
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