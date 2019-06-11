"Фонсека зробив Шахтар сильнішим", – Палкін побажав португальцю успіху в Ромі

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін подякував Паулу Фонсеці за роботу, проведену в команді.

"Фонсека добився неймовірних результатів: три чемпіонства і три Кубка України, а всього 7 трофеїв – це досягнення, яким можна пишатися. Але важливіше те, що Паулу зробив Шахтар сильнішим, а Шахтар допоміг Паулу вийти на новий професійний рівень.

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Від імені клубу і мільйонів уболівальників Шахтаря я хочу сказати Паулу Фонсеці і його штабу величезне дякую. Дякую за красиву гру і перемоги. Дякую за титули і трофеї. Дякую за незабутні емоції і прекрасні моменти, які ми пережили разом.

Удачі, Паулу. Нехай твій тренерський шлях буде яскравим і успішним", – написав Палкін на своїй сторінці Facebook.

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