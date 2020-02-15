Фонсека рассыпался в комплиментах Аталанте Малиновского

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека оценил важность предстоящего поединка против бергамского клуба в рамках 24-го тура Серии А.

"Нам будет непросто. У соперника хорошая команда, которая играет очень качественно и агрессивно в атаке. В Аталанте замечательный подбор исполнителей и замечательный наставник. Нас ждет один из самых сложных матчей сезона. Возможны некоторые изменения в составе, однако важно сохранять то, во что мы верим. Понимаю, что сейчас многое подлежит сомнениям. Когда же мы верим в нашу работу, то на самом деле не все так плохо.

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Карлес Перес отлично проявил себя после выхода на замену в матче с Болоньей – он уже осознал разницу между испанским и итальянским футболом. Поединок против Аталанты имеет особый характер, поэтому маловероятно, что Карлес появится на поле с первых минут.

Каждый должен быть смелым и решительным для того, чтобы играть под моим руководством. Рома практически всегда это демонстрирует, даже когда мы уступали. В поединке с Ювентусом мы пропустили дважды в течение 8 минут, однако во всех моментах показывали характер. На мой взгляд, после игры против Сассуоло команда подверглась чрезмерной критике. Мы просто отдали инициативу сопернику и потеряли самообладание, нам не хватало спокойствия. Я играл в футбол и прекрасно знаю, как это происходит", – цитирует португальского наставника официальный сайт Ромы.

Напомним, уже сегодня, 15 февраля, Рома на выезде встретится с Аталантой. Начало матча в 21:45. В случае победы "волки" могут сравняться по очкам с командой украинца.

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