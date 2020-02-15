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Фонсека розсипався у компліментах Аталанті Маліновського

15 лютого 15:20 545 Читать на русском
Фонсека розсипався у компліментах Аталанті Маліновського
Паулу Фонсека / ФК Рома

Головний тренер Роми Паулу Фонсека оцінив важливість майбутнього поєдинку проти бергамського клубу в рамках 24-го туру Серії А.

50’ Жозе Паломіно
59’ Маріо Пашаліч
 
Едін Джеко 45’
45’ Едін Джеко
50’ Жозе Паломіно
59’ Маріо Пашаліч

"Нам буде непросто. У суперника чудова команда, яка грає дуже якісно і агресивно в атаці. У Аталанти чудовий підбір виконавців і чудовий наставник. Нас чекає один з найскладніших матчів сезону. Можливі деякі зміни в складі, однак важливо зберігати те, у що ми віримо. Розумію, що зараз багато підлягає сумнівам. Коли ж ми віримо в нашу роботу, то насправді не все так погано.

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Карлес Перес відмінно проявив себе після виходу на заміну в матчі з Болоньєю – він уже усвідомив різницю між іспанським та італійським футболом. Поєдинок проти Аталанти має особливий характер, тому малоймовірно, що Карлес з’явиться на полі з перших хвилин.

Кожен повинен бути сміливим і рішучим для того, щоб грати під моїм керівництвом. Рома практично завжди це демонструє, навіть коли ми поступалися. У поєдинку з Ювентусом ми пропустили двічі протягом 8 хвилин, однак у всіх моментах показували характер. На мій погляд, після гри проти Сассуоло команда зазнала надмірної критики. Ми просто віддали ініціативу супернику і втратили самовладання, нам не вистачало спокою. Я грав в футбол і прекрасно знаю, як це відбувається", – цитує португальського наставника офіційний сайт Роми.

Нагадаємо, вже сьогодні, 15 лютого, Рома на виїзді зустрінеться з Аталантою. Початок матчу о 21:45. У випадку перемоги "вовки" можуть зрівнятись за очками з командою українця.

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Теги
Італія Серія А Рома Рома Аталанта - Рома Аталанта Аталанта Паулу Фонсека Паулу Фонсека Карлес Перес Карлес Перес
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