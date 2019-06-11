Фонсека прокоментував своє призначення на посаду головного тренера Роми

Новоспечений наставник Роми Паулу Фонсека з нетерпінням чекає початку роботи зі своєю командою.

"Я дуже радий, що мене призначили новим головним тренером Роми. Хотів би подякувати керівництву клубу за надану мені можливість.

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Я сповнений ентузіазму і мотивований викликами, які нас очікують. З нетерпінням чекаю переїзду в Рим, зустрічі з нашими фанатами і початку роботи. Я вважаю, що разом ми можемо створити щось особливе", – цитує Фонсеку прес-служба Роми.

Нагадаємо, до Роми Фонсека очолював донецький Шахтар з 2016-го року та тричі поспіль привів команду до "золотого дубля". Загалом в Україні Паулу здобув 7 титулів за 3 роки.

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