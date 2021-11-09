Накануне Фенербахче уволил Витора Перейру. Команда набрала только одно очко в четырех последних матчах и отстает от лидера на 10 очков.

Фонсека может возглавить Астон Виллу

Руководство клуба активно работает над поиском замены. Среди кандидатов оказался бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека, сообщает турецкая редакция Goal со ссылкой на Fanatik. Отмечается, что у португальца самые большие финансовые запросы, что может помешать его переезду в Стамбул.

Кроме Фонсеки, так и не нашедшего новую работу после прощания с Ромой, Фенербахче рассматривает четырех других кандидатов. Речь идет об именитых Славене Биличе и Торстене Финке, а также о Франческо Фариоле – бывшем ассистенте Роберто Де Дзерби в Сассуоло. Также президент клуба не исключает идею пригласить на тренерский мостик экс-игрока команды – Алекса Де Соузу.

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