Напередодні Фенербахче звільнив Вітора Перейру. Команда набрала лише одне очко в чотирьох останніх матчах і наразі відстає від лідера на 10 очок.

Фонсека може очолити Астон Віллу

Керівництво клубу активно працює над пошуком заміни. Серед кандидатів опинився колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека, повідомляє турецька редакція Goal з посиланням на Fanatik. Зазначається, що у португальця найбільші фінансові запити, що може перешкодити його переїзду в Стамбул.

Окрім Фонсеки, який так і не знайшов нову роботу після прощання з Ромою, Фенербахче розглядає чотирьох інших кандидатів. Йдеться про іменитих Славена Біліча та Торстена Фінка, а також про Франческо Фаріолі – колишнього асистента Роберто Де Дзербі у Сассуоло. Також президент клубу не відкидає ідею запросити на тренерський місток екс-гравця команди Алекса Де Соузу.

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