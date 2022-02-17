Паулу Фонсека продолжает находиться в поисках нового места трудоустройства после ухода из Ромы.

Коринтианс был заинтересован в услугах португальского специалиста, который с лета остается без работы. Но он категорически отказал, утверждает Record.

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Паулу дал понять, что хочет продолжить карьеру в Европе, а не в бразильском первенстве. Ранее 48-летний тренер отказал и Атлетико Минейро. Сейчас он ожидает предложения из ведущих европейских чемпионатов.

Напомним, Паулу Фонсека возглавлял Шахтер в течение 2016-2019 годов, с "горняками" он трижды подряд становился чемпионом Украины. После португалец два года тренировал Рому.

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