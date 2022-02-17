Паулу Фонсека продовжує перебувати у пошуках нового місця працевлаштування після відходу з Роми.

Корінтіанс був зацікавлений у послугах португальського фахівця, який з літа залишається без роботи. Та він категорично відмовив, стверджує Record.

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Паулу дав зрозуміти, що хоче продовжити кар'єру у Європі, а не в бразильській першості. Раніше 48-річний тренер відмовив і Атлетіко Мінейро. Зараз він очікує на пропозицію з провідних європейських чемпіонатів.

Нагадаємо, Паулу Фонсека очолював Шахтар протягом 2016-2019 років, з "гірниками" він тричі поспіль ставав чемпіоном України. Опісля португалець два роки тренував Рому.

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