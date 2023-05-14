Ліга 1, 35 тур

Клермон – Ліон – 2:1

Голи: Куей, 25 (пен), 65 – Ляказетт, 22

Незабитий пенальті: Ляказетт, 90+6

Брест – Осер – 1:0

Гол: Ле Дуарон, 69

Монпельє – Лор'ян – 1:1

Голи: Мауасса, 90+4 – Февр, 68

Ренн – Труа – 4:0

Голи: Теате, 14, Буриго, 65, Токо-Екамбі, 70, 74

Тулуза – Нант – 0:0

Монако – Лілль – 0:0

Після фантастичного камбеку в минулому турі проти Монпельє Ліон вирушив в гості до Клермона, який всі завдання вже виконав. А ось "ткачі" продовжують боротьбу за зону єврокубків. Команда Лорана Блана втратила можливість наблизитися до суперників у верхній частині таблиці. У Ляказетта була чудова нагода здобути бодай одне очко для своєї команди, однак форвард не зміг реалізувати 11-метровий. Клермон вдруге в сезоні переміг Ліон.

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В матчі за шість очок сильнішим виявився Брест. Попри те, що Осер намагався створити небезпеку біля воріт Бізо, забити не вдалося. "Піратам" приніс перемогу гол Ле Дуарона. Три очки допомогли Бресту відірватися від зони вильоту на шість пунктів.

Монпельє і Лор'ян всі свої питання вирішили в цьому сезоні. Тому могли дозволити собі трішки розслабитися. Обидві команди мали гарні можливості забити кілька голів, але не скористалися ними. У підсумку арбітр матчу зафіксував закономірну нічию.

Ренн останнім часом виступає невпевнено. Команда Бруно Женезіо чергує перемоги та поразки. Це заважає бретонцям підійматися у турнірній таблиці. Ренн продовжує боротися за зону єврокубків, і нинішній суперник був ідеальним, щоб взяти три очки. Бретонці завдали 26 ударів по воротах Труа та змогли забити чотири голи. Шампаньці відповісти не змогли. Команда, яку очолює Патрік Кіснорбо, оформила свій виліт в Лігу 2. Труа в шосте за останні 11 сезоні покидає Лігу 1.

Нанту потрібна була перемога, щоб покинути зону вильоту. Навіть заміна тренера не подіяла на "канарок" достатньо, що команда почала битися за своє виживання. Матч нічим особливим не запам'ятався – ані гості, ані господарі порадувати голами не змогли. Тулуза завдяки нічийному результату зберегла свою прописку в Лізі 1.

Лілль мав змогу наблизитися, у разі перемоги, до Монако в турнірній таблиці. Обидві команди мають дуже сильних атакувальних гравців, однак в цьому матчі ми забитих голів не побачили. Підопічні Фонсеки створили кілька гарних моментів, але реалізувати їх не зуміли. У підсумку команди розписали нудну нічию.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ