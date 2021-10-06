"Степаненко – очень большой профессионал, футболист, всегда хочет развиваться. Я думаю, что с тех пор как наш штаб пришел в Шахтер, он очень вырос в футбольном плане. По оборонительным действиям он очень сильный футболист, это у него всегда было. Он хорошо вырос в атакующем плане.

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Мудрик? Не подлежит сомнению, что Мудрик – футболист с большим талантом и большими возможностями, но в этом случае только таланта недостаточно. Я уверен, что Мудрик с годами поймет, что важно. Футбол – коллективная игра и футболисты должны играть командно. В футболе очень важны взаимодействия, отношения между игроками.

И тогда, в 17 лет, это был большой талант, я решил позвать в первую команду, но в то время он не до конца понял, что игра – это не индивидуальный спорт, а коллективный, и надо играть со своими партнерами", – отметил Фонсека в программе Бомбардир на YouTube.

К слову, Паулу возглавлял Шахтер с 2016 по 2019 годы и выиграл 3 чемпионата Украины, 3 Кубка Украины и 1 Суперкубок Украины.

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