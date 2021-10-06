"Степаненко – дуже великий професіонал, футболіст, завжди хоче розвиватися. Я думаю, що з того часу як наш штаб прийшов у Шахтар, він дуже виріс у футбольному плані. За оборонними діями він дуже сильний футболіст, це у нього завжди було. Він добре виріс в атакувальному плані.

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Мудрик? Не підлягає сумніву, що Мудрик – футболіст з великим талантом і великими можливостями, але в цьому випадку тільки таланту недостатньо. Я впевнений, що Мудрик з роками зрозуміє, що важливо. Футбол – колективна гра, і футболісти повинні грати командно. У футболі дуже важливі взаємодії, відносини між гравцями.

І тоді, в 17 років, це був великий талант, я вирішив покликати в першу команду, але в той час він не до кінця зрозумів, що гра – це не індивідуальний спорт, а колективний, і треба грати зі своїми партнерами", – зазначив Фонсека у програмі Бомбардир на YouTube.

До слова, Паулу очолював Шахтар з 2016 по 2019 роки та виграв 3 чемпіонати України, 3 Кубка України та 1 Суперкубок України.

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