Фонсека Я – амбициозный человек, хочу побеждать в каждом матче

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился впечатлениями после победы над Карпатами в матче 21-го тура УПЛ.

"Карпаты победили Динамо, 20 из 25 мячей забили именно на выезде, а свой предыдущий матч в гостях выиграли со счетом 4:0. Порой кажется, что все очень просто, однако это не так. Мы сегодня продемонстрировали хороший футбол. Не позволили сопернику ничего создать у наших ворот, забили пять раз и могли еще. Безусловно, я доволен.

Шахтер – Карпаты – 5:0 – видео голов и обзор матча

Новички? Стоит понимать, что это – молодые ребята, которые только пришли в Шахтер. Им требуется определенное время на адаптацию. Для них здесь совершенно другие реалии. Эти игроки еще почти не имеют опыта выступлений за основные команды. Нужно привыкнуть и понять нашу игру в целом.

Сегодня был неплохой момент, чтобы дать время на поле Маркосу Антонио. Он прекрасно работает, прилагает усилия на тренировках. Маркос – один из тех молодых ребят, кто быстро учится нашему стилю.

Шахтер – Карпаты: Фонсеку поздравляют прямо во время матча, "помощь арбитра" была лишней, или Коваленко пишет историю

Независимо от того, в маленькой или большой команде работаешь, ты хочешь выигрывать. Сейчас мы находимся в большом клубе. На нас возложено обязательство побеждать, оно огромное – значительно больше, чем в маленьких командах. Я отдаю предпочтение работе именно с таким давлением. Я – амбициозный человек, хочу побеждать в каждом матче. И когда у меня есть команда, позволяющая достигать результата, я готов жить под этим давлением", – цитирует Фонсеку пресс-служба Шахтера.