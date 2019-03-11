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Фонсека Я – амбициозный человек, хочу побеждать в каждом матче

08:54 20 Читати українською
Фонсека Я – амбициозный человек, хочу побеждать в каждом матче
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился впечатлениями после победы над Карпатами в матче 21-го тура УПЛ.

6’ Виктор Коваленко
35’ Николай Матвиенко
44’ Де Андраде Барберан Майкон
64’ Виктор Коваленко
79’ Тайсон
 
Мартин Онгла 78’

"Карпаты победили Динамо, 20 из 25 мячей забили именно на выезде, а свой предыдущий матч в гостях выиграли со счетом 4:0. Порой кажется, что все очень просто, однако это не так. Мы сегодня продемонстрировали хороший футбол. Не позволили сопернику ничего создать у наших ворот, забили пять раз и могли еще. Безусловно, я доволен.

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Новички? Стоит понимать, что это – молодые ребята, которые только пришли в Шахтер. Им требуется определенное время на адаптацию. Для них здесь совершенно другие реалии. Эти игроки еще почти не имеют опыта выступлений за основные команды. Нужно привыкнуть и понять нашу игру в целом.

Сегодня был неплохой момент, чтобы дать время на поле Маркосу Антонио. Он прекрасно работает, прилагает усилия на тренировках. Маркос – один из тех молодых ребят, кто быстро учится нашему стилю.

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Независимо от того, в маленькой или большой команде работаешь, ты хочешь выигрывать. Сейчас мы находимся в большом клубе. На нас возложено обязательство побеждать, оно огромное – значительно больше, чем в маленьких командах. Я отдаю предпочтение работе именно с таким давлением. Я – амбициозный человек, хочу побеждать в каждом матче. И когда у меня есть команда, позволяющая достигать результата, я готов жить под этим давлением", – цитирует Фонсеку пресс-служба Шахтера.

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