Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився враженнями після перемоги над Карпатами в матчі 21-го туру УПЛ.

"Карпати перемогли Динамо, 20 з 25 м’ячів забили саме на виїзді, а свій попередній матч у гостях виграли з рахунком 4:0. Часом здається, що все дуже просто, однак це не так. Ми сьогодні продемонстрували гарний футбол. Не дозволили суперникові нічого створити біля наших воріт, забили п’ять разів і могли ще. Безумовно, я задоволений.

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Новачки? Варто розуміти, що це – молоді хлопці, які щойно прийшли до Шахтаря. Їм потрібен певний час на адаптацію. Для них тут геть інші реалії. Ці гравці ще майже не мають досвіду виступів за основні команди. Потрібно звикнути і зрозуміти нашу гру загалом.

Сьогодні був непоганий момент, аби дати час на полі Маркосу Антоніо. Він чудово працює, докладає зусиль на тренуваннях. Маркос – один з тих молодих хлопців, хто швидко навчається нашому стилю.

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Незалежно від того, в маленькій або великій команді працюєш, ти хочеш вигравати. Наразі ми перебуваємо у великому клубі. На нас покладено зобов’язання перемагати, воно величезне – значно більше, ніж у маленьких командах. Я віддаю перевагу роботі саме з таким тиском. Я – амбітна людина, хочу перемагати в кожному матчі. І коли в мене є команда, що дозволяє досягати результату, я готовий жити під цим тиском", – цитує Фонсеку прес-служба Шахтаря.