toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УПЛ УКРАИНА U-20 - ИТАЛИЯ U-20 ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

Фонсека хочет пригласить Фреда в Рому

21:35 180 Читати українською
Фонсека хочет пригласить Фреда в Рому
Паулу Фонсека и Фред / Фото ФК Шахтер

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред может продолжить карьеру в Серии А.

Тренерский штаб Ромы заинтересован в услугах Фреда, сообщает ilromanista.

"Иногда я сомневаюсь, что он – бразилец": экс-игрок Манчестер Юнайтед раскритиковал Фреда

На подписании 26-летнего бразильца лично настаивает новоиспеченный наставник "волков" Паулу Фонсека. Стоит отметить, что хавбек работал уже с португальским специалистом в донецком Шахтере.

В прошлом сезоне АПЛ Фред провел 17 матчей, в которых отметился лишь голом и ассистом, а его команда финишировала на 6-й строчке турнирной таблицы.

Супергерой у масці Зорро, або Чому Рома робить ставку на Фонсеку

blog_ava
Конопля пожаловался на позорное поведение игроков сборной Италии – судья не наказывал их за откровенное хамство
08:52
1161
Теги
Шахтер Шахтер Рома Рома Италия Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Паулу Фонсека Паулу Фонсека Фред Фред
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
22
час
:
21
мин
Италия U-20
21:30
Эквадор U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук