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"Иногда я сомневаюсь, что он – бразилец": экс-игрок Манчестер Юнайтед раскритиковал Фреда

14 мая 21:44 454 Читати українською
"Иногда я сомневаюсь, что он – бразилец": экс-игрок Манчестер Юнайтед раскритиковал Фреда
Фред / фото из соцсетей

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Пол Паркер назвал трансфер Фреда провальным.

"Да, это, наверное, худший трансфер Манчестер Юнайтед. Так думает очень много людей, хотелось бы передать это Фреду.

Фред стал худшим новичком АПЛ по версии Squawka

Эта покупка не оправдала себя. Иногда я сомневаюсь, что он – бразилец", – заявил Паркер в интервью Eurosport.

Напомним, прошлым летом Фред перешел из Шахтера в МЮ. Сумма трансфера составила 62 миллиона евро. Однако полузащитник не смог стать на Олд Траффорд важным игроком.

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Бразилец в прошлом сезоне сыграл 17 матчей за Манчестер Юнайтед в АПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Фред Фред
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