"Иногда я сомневаюсь, что он – бразилец": экс-игрок Манчестер Юнайтед раскритиковал Фреда

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Пол Паркер назвал трансфер Фреда провальным.

"Да, это, наверное, худший трансфер Манчестер Юнайтед. Так думает очень много людей, хотелось бы передать это Фреду.

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Эта покупка не оправдала себя. Иногда я сомневаюсь, что он – бразилец", – заявил Паркер в интервью Eurosport.

Напомним, прошлым летом Фред перешел из Шахтера в МЮ. Сумма трансфера составила 62 миллиона евро. Однако полузащитник не смог стать на Олд Траффорд важным игроком.

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Бразилец в прошлом сезоне сыграл 17 матчей за Манчестер Юнайтед в АПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.