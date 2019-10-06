Фонсека сорвался на арбитра матча с Кальяри и был удален

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека эмоционально поговорил с арбитром матча 7 тура Серии А с Кальяри (1:1).

Рома в матче 7 тура Серии А не смогла переиграть Кальяри в скандальном поединке с большим количеством компенсированного времени.

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У римлян удаление заработал главный тренер Паулу Фонсека. Экс-наставник Шахтера эмоционально выражал арбитру свои претензии, за что был отправлен на трибуны.

Рома после 7 туров набрала 12 очков и находится на 5 позиции в турнирной таблице.