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Фонсека дискваліфікований за образу арбітра

21:20 595 Читать на русском
Фонсека дискваліфікований за образу арбітра
Паулу Фонсека у скандальному епізоді / Фото RomaPress

Головний тренер Роми Паулу Фонсека не допоможе своїй команді у найближчих матчах Серії А.

31’ Лука Чепітеллі
 
Гальвао Жоао Педро 26’
26’ Гальвао Жоао Педро
31’ Лука Чепітеллі

Паулу Фонсека отримав дискваліфікацію на два наступні поєдинки своєї команди у Серії А, повідомляє football-italia.

Фонсека зірвався на арбітра матчу з Кальярі і був вилучений

Причиною такого рішення стала надмірна емоційність португальського фахівця. У матчі 7-го туру проти Кальярі (1:1) арбітр скасував гол Роми, що стало причиною порції неприємних слів від Фонсеки на адресу судді.

В наступних двох турах "вовки" зіграють проти Сампдорії та Мілана. Зараз столична команда перебуває на 5-й сходинці, маючи в активі 12 очок.

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Рома Рома Італія Паулу Фонсека Паулу Фонсека Рома - Кальярі
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