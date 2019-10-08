Фонсека дискваліфікований за образу арбітра

Головний тренер Роми Паулу Фонсека не допоможе своїй команді у найближчих матчах Серії А.

Паулу Фонсека отримав дискваліфікацію на два наступні поєдинки своєї команди у Серії А, повідомляє football-italia.

Фонсека зірвався на арбітра матчу з Кальярі і був вилучений

Причиною такого рішення стала надмірна емоційність португальського фахівця. У матчі 7-го туру проти Кальярі (1:1) арбітр скасував гол Роми, що стало причиною порції неприємних слів від Фонсеки на адресу судді.

В наступних двох турах "вовки" зіграють проти Сампдорії та Мілана. Зараз столична команда перебуває на 5-й сходинці, маючи в активі 12 очок.

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