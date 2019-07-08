Фонсека – об амбициях Ромы на следующий сезон: Я уверен, что могу завоевать трофей

Экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека провел первую пресс-конференцию в должности главного тренера Ромы.

"Президент не ставил мне никаких целей. Но я настроен на возвращение в Лигу чемпионов. Еще одна задача – построить сильную амбициозную и смелую команду, которой болельщики будут гордиться независимо от результата. Если это произойдет, то мы будем близки к победе.

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Я не даю обещаний, это не обещание. Но я уверен, что могу выиграть с Ромой трофей. Это не обещание, это уверенность.

Последние 12 лет в Италии выигрывают команды с лучшей защитой. Мы постараемся сделать защиту сильнее. Но хорошо защищаться – это не значит отсиживаться в обороне. Лучшая защита – контролировать мяч. Необходимо защищаться подальше от ворот. Если у нас будет надежная защита, то и шансов на победу больше.

Игра становится более стратегической, нужно очень тщательно изучать соперников. Будет ли моя Рома играть с постоянной схеме? Она будет использовать ту схему, ту стратегию, которая позволит победить конкретного соперника.

Смущает ли меня, что я уже восьмой тренер Ромы во времена американских владельцев? Нет. Я не боюсь, я не знаю, что такое страх. За тренера говорят его результаты. Если они будут хорошими, вы поймете, кто я такой.

Идеальный нападающий для меня? Тот, кто забивает голы", – цитирует Фонсеку официальный сайт клуба.

Напомним, Рома не будет играть в Лиге чемпионов 2019/20 – "волки" начнут еврокубковую кампанию в групповом этапе Лиги Европы.

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