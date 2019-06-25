Фонсека: Я много выиграл с Шахтером и готов внедрять свои идеи в Серии А

Новоиспеченный наставник Ромы Паулу Фонсека по прибытии в расположение своего нового клуба поделился ожиданиями от работы в чемпионате Италии.

"Я много выиграл с Шахтером. Однако думаю, что здесь меня ждет другой опыт, итальянский футбол отличается. Но я готов внедрять свои идеи и делиться своим опытом.

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Хорошо помню игру на Олимпико в Лиге чемпионов. Мы проиграли тогда 0:1. Это был трудный момент, но атмосфера на стадионе была фантастической. Надеюсь, я смогу переживать такие же эмоции во время каждого матча во главе Ромы.

Самое главное – создать смелую команду. Это моя главная цель на сезон. Верю, что с этими игроками удастся всего достичь", – цитирует Фонсеку пресс-служба Ромы.

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