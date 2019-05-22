Фонсека – о ничьей с Динамо: В таких матчах удобно наблюдать за молодыми игроками

Главный тренер Шахтера в программе "Тур онлайн" на канале "Футбол 2" прокомментировал ничью с Динамо в матче 30-го тура УПЛ.

"Сегодня мы воспользовались возможностью дать игровое время молодым футболистам. Матч был сложным, но ребята хорошо себя показали. Были моменты, можно было победить. Доволен всеми игроками.

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Замена Фернандо в перерыве? Он не играл некоторое время и физически чувствовал себя не очень хорошо. Решили освежить игру с выходом Дентиньо.

Забили во втором тайме, это сработало. В таких матчах удобно наблюдать за нашими молодыми футболистами. Главное – их рост", – сказал Фонсека.

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