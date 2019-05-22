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Фонсека – о ничьей с Динамо: В таких матчах удобно наблюдать за молодыми игроками

22 мая 22:51 65 Читати українською
Фонсека – о ничьей с Динамо: В таких матчах удобно наблюдать за молодыми игроками
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера в программе "Тур онлайн" на канале "Футбол 2" прокомментировал ничью с Динамо в матче 30-го тура УПЛ.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Виктор Цыганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Виктор Цыганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

"Сегодня мы воспользовались возможностью дать игровое время молодым футболистам. Матч был сложным, но ребята хорошо себя показали. Были моменты, можно было победить. Доволен всеми игроками.

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Замена Фернандо в перерыве? Он не играл некоторое время и физически чувствовал себя не очень хорошо. Решили освежить игру с выходом Дентиньо.

Забили во втором тайме, это сработало. В таких матчах удобно наблюдать за нашими молодыми футболистами. Главное – их рост", – сказал Фонсека.

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Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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