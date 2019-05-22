Фонсека – про нічию з Динамо: У таких матчах зручно спостерігати за молодими гравцями

Головний тренер Шахтаря в програмі "Тур онлайн" на каналі "Футбол 2" прокоментував нічию з Динамо в матчі 30-го туру УПЛ.

"Сьогодні ми скористалися можливістю дати ігровий час молодим футболістам. Матч мав складним, але хлопці добре себе показали. Були моменти, можна було перемогти. Задоволений всіма гравцями.

Шахтар – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Заміна Фернандо в перерві? Він не грав деякий час і фізично почував себе не дуже добре. Вирішили освіжити гру з виходом Дентінью.

Забили в другому таймі, це спрацювало. У таких матчах зручно спостерігати за нашими молодими футболістами. Головне – їх зростання", – сказав Фонсека.

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