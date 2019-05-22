toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Фонсека – про нічию з Динамо: У таких матчах зручно спостерігати за молодими гравцями

22 травня 22:51 174 Читать на русском
Фонсека – про нічию з Динамо: У таких матчах зручно спостерігати за молодими гравцями
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря в програмі "Тур онлайн" на каналі "Футбол 2" прокоментував нічию з Динамо в матчі 30-го туру УПЛ.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Віктор Циганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Віктор Циганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

"Сьогодні ми скористалися можливістю дати ігровий час молодим футболістам. Матч мав складним, але хлопці добре себе показали. Були моменти, можна було перемогти. Задоволений всіма гравцями.

Шахтар – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Заміна Фернандо в перерві? Він не грав деякий час і фізично почував себе не дуже добре. Вирішили освіжити гру з виходом Дентінью.

Забили в другому таймі, це спрацювало. У таких матчах зручно спостерігати за нашими молодими футболістами. Головне – їх зростання", – сказав Фонсека.

Шахтар розписав з Динамо "бойовий мир" у Класичному з парадом карток та двома вилученнями

blog_ava
Шевченко довикликав у збірну України Бєсєдіна – Зозуля надалі поза списком
13:27
4120
Теги
Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
5
год
:
19
хв
Ам'єн
22:05
Генгам
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук