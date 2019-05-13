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Фонсека – найкращий тренер 28-го туру УПЛ

13 травня 16:58 153 Читать на русском
Фонсека – найкращий тренер 28-го туру УПЛ
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

УПЛ визнала наставника Шахтаря Паулу Фонсеку найкращим тренером 28-го туру.

4’ Давид Хочолава
60’ Жуніор Мораєс
 
Євген Банада 32’
4’ Давид Хочолава
32’ Євген Банада
60’ Жуніор Мораєс

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті оголосило ім'я найкращого тренера 21 туру УПЛ. Ним став наставник Шахтаря Паулу Фонсека.

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Нагадаємо, Шахтар вдома мінімально переміг Олександрію (2:1). За "гірників" відзначились Давид Хочолава та Жуніор Мораєс.

Таким чином, Шахтар набрав 73 очки та очолює турнірну таблицю, випереджаючи Динамо на 11 очок.

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Шахтар Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтар - Олександрія
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