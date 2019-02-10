Фомин пропустит старт весенней части УПЛ

Германия — 12:24 102
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Коноплянка проти Баварії: багато бажання, змарновані гольові шанси та непогані оцінки німецьких ЗМІ
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Атлетико – Реал: Солари перекусил Симеоне, Рамос и Бейл смеются над соперником, а каталонец помогает "королям"Испания — 9 фев 1946
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Бавария – Шальке: роскошный Хамес, мюнхенцы воспользовались потерями Боруссий, Коноплянка сыграл на уровнеГермания — 9 фев 622
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Динамо – Волеренга: победа в конце сборов, 6 игроков в лазарете и 2 самые трудные вопросыУкраина — 9 фев 1542
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Динамо – Волеренга: прямая трансляция матча онлайнУкраина — 9 фев 1492
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