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Фомин пропустит старт весенней части УПЛ

13:02 15 Читати українською
Фомин пропустит старт весенней части УПЛ
Руслан Фомин / FootBoom

Нападающий Мариуполя Руслан Фомин продолжает восстановление от серьезной травмы и не сможет помочь приазовцам в первых матчах после зимнего перерыва.

"Восстановление идет, еще займет несколько недель, думаю. Начало чемпионата еще пропущу, идет все по плану после небольшой операции колена", – рассказал Фомин в комментарии Футбол 1.

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Отметим, что последний раз опытный форвард выходил на поле еще в октябре. В сезоне 2018/19 Руслан Фомин провел за Мариуполь 10 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 4 мяча.

Первый матч после перерыва Мариуполь сыграет против донецкого Олимпика. Базовая дата 19-го тура – 23 февраля.

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Руслан Фомин Руслан Фомин Мариуполь Мариуполь
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