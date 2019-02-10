Фомин пропустит старт весенней части УПЛ

Нападающий Мариуполя Руслан Фомин продолжает восстановление от серьезной травмы и не сможет помочь приазовцам в первых матчах после зимнего перерыва.

"Восстановление идет, еще займет несколько недель, думаю. Начало чемпионата еще пропущу, идет все по плану после небольшой операции колена", – рассказал Фомин в комментарии Футбол 1.

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Отметим, что последний раз опытный форвард выходил на поле еще в октябре. В сезоне 2018/19 Руслан Фомин провел за Мариуполь 10 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 4 мяча.

Первый матч после перерыва Мариуполь сыграет против донецкого Олимпика. Базовая дата 19-го тура – 23 февраля.