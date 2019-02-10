Фомін пропустить старт весняної частини УПЛ

Нападник Маріуполя Руслан Фомін продовжує відновлення від серйозної травми й не зможе допомогти приазовцям у перших матчах після зимової перерви.

"Відновлення іде, ще займе кілька тижнів, думаю. Початок чемпіонату ще пропущу, йде все за планом після невеликої операції коліна", – розповів Фомін у коментарі Футбол 1.

Сікан орендований Маріуполем, – ЗМІ

Відзначимо, що востаннє досвідчений форвард виходив на поле ще в жовтні. У сезоні 2018/19 Руслан Фомін провів за Маріуполь 10 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 4 м'ячі.

Перший матч після перерви Маріуполь зіграє з донецьким Олімпіком. Базова дата 19-го туру – 23 лютого.