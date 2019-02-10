Фомін пропустить старт весняної частини УПЛ

Німеччина — 12:12 978
-
Коноплянка проти Баварії: багато бажання, змарновані гольові шанси та непогані оцінки німецьких ЗМІ
-
Луческу невдовзі покине збірну Туреччини, – ЗМІТуреччина — 08:45 1228
-
Атлетіко – Реал: Соларі перекусив Сімеоне, Рамос і Бейл глузують над суперником, а каталонець допомагає "королям"Іспанія — 9 лют 8172
-
Ліверпуль розгромив Борнмут та повернувся на перше місце, Бернлі обіграв Брайтон: 26 тур АПЛ, матчі суботиАнглія — 9 лют 1365
-
Баварія – Шальке: розкішний Хамес, мюнхенці скористалися втратами Борусій, Коноплянка відіграв на рівніНімеччина — 9 лют 3702
Всі новини