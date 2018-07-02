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Фомин может вернуться в Мариуполь

12:08 37 Читати українською
Фомин может вернуться в Мариуполь
Руслан Фомин / фото: ФК Мариуполь

Форвард Шахтера Руслан Фомин улетел с Мариуполем на сборы в Турцию.

Вчера Мариуполь отправился в турецкий Картепе, где команда проведет учебно-тренировочный сбор, который продлится до 15 июля, сообщает официальный сайт приазовского клуба.

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Отметим, что в составе делегации Мариуполя в Турцию отправился Руслан Фомин, который последние полгода провел в донецком Шахтере. За "горняков" 32-летний украинец не провел ни одного матча.

Всего Александр Бабич взял с собой в Турцию 24 футболиста.

Вратари: Евгений Гальчук, Евгений Гриценко, Рустам Худжамов.

Защитники: Максим Белый, Алексей Быков, Джойским Дава, Бесир Демири, Игорь Кирюханцев, Владислав Савин, Сергей Чоботенко, Сергей Яворский.

Полузащитники: Денис Арендарук, Евгений Белоконь, Сергей Горбунов, Даниил Игнатенко, Андрей Коробенко, Дмитрий Мишнев, Павел Полегенько, Игорь Тищенко, Вячеслав Чурко.

Нападающие: Артур Авагимян, Владислав Бугай, Владислав Вакула, Руслан Фомин.

На сборе в Турции Мариуполь проведет 6 товарищеских поединков.

Теги
Межсезонные сборы Руслан Фомин Руслан Фомин Мариуполь Мариуполь
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