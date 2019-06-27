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Флуминенсе выпустил специальные футболки для сборной Аргентины

16:48 42 Читати українською
Флуминенсе выпустил специальные футболки для сборной Аргентины
Месси вместе со своей футболкой Флуминенсе / соцсети

Бразильский Флуминенсе оригинальным способом поздравил сборную Аргентины перед матчем Копа Америка-2019.

Флуминенсе поздравил игроков сборной Аргентины, которые сыграют против Венесуэлы, передает твиттер бразильского клуба.

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"Трехцветные Рио" выпустили свои футболки с номерами и фамилиями аргентинских игроков. Отметим, что матч против Венесуэлы пройдет именно на стадионе Флуминенсе.

Напомним, поединок 1/4 финала Копа Америка-2019 состоится завтра в 22:00 по киевскому времени.

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