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Флуміненсе випустив спеціальні футболки для збірної Аргентини

16:45 122 Читать на русском
Флуміненсе випустив спеціальні футболки для збірної Аргентини
Мессі разом зі своєю футболкою Флуміненсе

Бразильський Флуміненсе оригінальним способом привітав збірну Аргентини перед матчем Копа Амеріка-2019.

Флуміненсе привітав гравців збірної Аргентини, які зіграють проти Венесуели, передає твіттер бразильського клубу.

Мессі запросили залишити відбитки ніг в залі слави легендарного стадіону Маракана

"Трибарвні Ріо" випустили свої футболки з номерами і прізвищами аргентинських гравців. Відзначимо, що матч проти Венесуели пройде саме на стадіоні Флуміненсе.

Нагадаємо, поєдинок 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019 відбудеться завтра о 22:00 за київським часом.

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