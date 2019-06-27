Флуміненсе випустив спеціальні футболки для збірної Аргентини

Бразильський Флуміненсе оригінальним способом привітав збірну Аргентини перед матчем Копа Амеріка-2019.
Флуміненсе привітав гравців збірної Аргентини, які зіграють проти Венесуели, передає твіттер бразильського клубу.
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"Трибарвні Ріо" випустили свої футболки з номерами і прізвищами аргентинських гравців. Відзначимо, що матч проти Венесуели пройде саме на стадіоні Флуміненсе.
Нагадаємо, поєдинок 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019 відбудеться завтра о 22:00 за київським часом.
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